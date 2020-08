Große Online-Umfrage Was macht den Oberpfälzer Wald eigentlich so besonders?

Foto: Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald

Was macht den Oberpfälzer Wald eigentlich so besonders? Und was könnte in touristischer Hinsicht vielleicht sogar noch besser laufen? Auf diese und weitere Fragen hat bestimmt jeder Einheimische oder touristische Leistungsträger im Oberpfälzer Wald ganz viele Antworten – und genau diese möchte die Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald in einer Online-Umfrage erfahren.