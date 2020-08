7,2 Millionen Euro für 24 Gemeinden Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ unterstützt Kommunen in der Oberpfalz

Im Jahr 2020 wird eine umfangreiche Neustrukturierung der Städtebauförderung umgesetzt. „Mit den drei neuen Programmen machen wir die Städtebauförderung einfacher und verständlicher. Damit sind wir weiterhin ein verlässlicher Partner für die bayerischen Städte und Gemeinden“, so Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer.

Oberpfalz. Das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ leistet einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. "Unser Ziel ist es, innerörtliche Flächenpotenziale zu mobilisieren. So wollen wir Leerstände beseitigen und auf Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen lebenswerte Quartiere gestalten“, so Schreyer weiter. Dieses Jahr erhalten 24 Städte und Gemeinden in der Oberpfalz Fördermittel in Höhe von 7,2 Millionen Euro.

Dank der Städtebauförderungsmittel kann dieses Jahr beispielsweise die Stadt Waldsassen das lange Jahre leerstehende Gebäude in der Brauhausstraße 2 sanieren, um wertvollen innerstädtischen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dadurch wird die Innenstadt als Wohnstandort nachhaltig gestärkt und es entsteht ein reizvolles Wohnquartier. Die Stadt Schwandorf plant mit den Programmmitteln das "Alte Krankenhaus" in der historischen Altstadt zum Stadtarchiv umzubauen und das angrenzende Rathausumfeld umzugestalten. In der Stadt Furth im Wald können die Straßenzüge der Mondschein- und Herrenstraße neugestaltet werden. Damit wird ein Straßenraum im direkten Umfeld eines innerstädtischen, historischen Stadtplatzes aufgewertet.

Das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ unterstützt bayernweit 242 Gemeinden. Bund und Freistaat investieren rund 68 Millionen Euro in die Kommunen. Zusammen mit den Investitionen der Gemeinden ergibt sich ein Gesamtvolumen von rund 100,1 Millionen Euro. Wesentliche Förderschwerpunkte sind 2020 die bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen, die Verbesserung des öffentlichen Raums und die Erhaltung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung. Mit dem neuen Programm steht ein Förderinstrument zur Verfügung, mit dem gezielt Impulse für neue Entwicklungen gesetzt werden können.

Zum Programmjahr 2020 haben Bund und Länder die Städtebauförderungsprogramme auf drei Programme reduziert: „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung und Flexibilisierung. Bundesinnenminister Seehofer: „Wir verschlanken unsere Förderstruktur. Damit erleichtern wir den Städten und Kommunen die Umsetzung ihrer Vorhaben. Zudem wird der Klimaschutz zur Fördervoraussetzung. Städtebauförderung ohne Klimaschutz wird es künftig nicht mehr geben.“ Neben der energetischen Gebäudesanierung ist hierbei die Verbesserung der von innerörtlichen naturnahen Flächen ein wesentlicher Baustein. Attraktive Grün- und Freiflächen steigern nicht nur die Lebens- und Wohnqualität in den Städten und Gemeinden, sondern sorgen auch für ein besseres Stadtklima. Freiflächen mit vielfältigen Spiel- und Freizeiteinrichtungen fördern zudem die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.

Fördermaßnahmen in der Oberpfalz

Altenstadt a.d.Waldnaab, Ortskern, 30.000 Euro

Bad Kötzting, Innenstadt/Hohen-Bogen-Kaserne, 240.000 Euro

Bärnau, Altstadt, 1.382.000 Euro

Blaibach, Ortsmitte, 30.000 Euro

Erbendorf, Gewerbebrache und Altstadt, 60.000 Euro

Falkenstein, Ortskern, 120.000 Euro

Furth im Wald, Altstadtbereich, 360.000 Euro

Hirschau, Stadtkern, 60.000 Euro

Kemnath, Altstadt, 120.000 Euro

Konnersreuth, Altstadtbereich, 553.000 Euro

Mitterteich, Altstadtbereich, 320.000 Euro

Neustadt an der Waldnaab, 60.000 Euro

Oberviechtach, Altstadt, 120.000 Euro

Rötz, Ortskern, 180.000 Euro

Schnaittenbach, Ortskern, 60.000 Euro

Schwandorf, Altstadt, 420.000 Euro

Schwarzenfeld, Ortskern, 30.000 Euro

Sulzbach-Rosenberg, Rosenberg/Maxhütte, 30.000 Euro

Vohenstrauß, Bahnhofsbrache und Innenstadt, 480.000 Euro

Waidhaus, Ortskern, 180.000 Euro

Waldmünchen, Altstadt, 120.000 Euro

Waldsassen, Kernstadt, 1.650.000 Euro

Weiden, Konversionsbereiche, 480.000 Euro

Winklarn, Ortsmitte, 150.000 Euro