1,1 Millionen Euro Hohe Fördergelder für „lebendige Zentren“ im Landkreis Schwandorf

Unter dem Motto „Lebendige Zentren“ hat der Bayerische Landtag für den Landkreis Schwandorf in diesem Jahr Fördergelder in Höhe von gut 1,1 Millionen Euro bereitgestellt. Staatsministerin Kerstin Schreyer dankte ihn ihrem Schreiben dem Schwandorfer Stimmkreisabgeordneten Alexander Flierl, der zusammen mit seinen Kollegen im Bayerischen Landtag das Gesamtpaket schnüren konnte.

Landkreis Schwandorf. Von der Förderung gehen je 60.000 Euro nach Neunburg vorm Wald und Nittenau für Maßnahmen in der Altstadt. Für denselben Zweck erhalten Burglengenfeld und Nabburg je 300.000 Euro, nach Pfreimd gehen hierfür sogar 360.000 Euro. Insgesamt fließen über zwölf Millionen Euro in die Oberpfalz.

Das Programm „Lebendige Zentren“ hat zum Ziel, die Herausforderungen in den Innenstädten, Stadtteilzentren und Ortskernen zu bewältigen, die von Funktionsverlusten, Gebäudeleerständen und abnehmender Nutzungsvielfalt bedroht sind.

„Es ist ein wichtiges Zeichen von Seiten des Bayerischen Landtags, dass diese Unterstützung auch gerade bei uns in der Fläche ankommt“, sagte Flierl. Dadurch sei ein weiterer großer Schritt bei der Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land getan, so Flierl weiter.