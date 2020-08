Teilnahmezahl begrenzt Ökologische Stadtführung in Weiden – Lehrpfad mit 15 Stationen

Foto: Teri Virbickis/123rf.com

Am Samstag ,15. August, findet eine öffentliche Führung auf dem stadtökologischen Lehrpfad in Weiden statt. Diese bietet eine hervorragende Gelegenheit, das „Leben in der Stadt“ ganz neu wahrzunehmen. Der stadtökologische Lehrpfad umfasst insgesamt 15 Stationen und zeigt eine erstaunliche Fülle der Schöpfung, von kleinsten Ritzenbewohnern in der mittelalterlichen Stadtmauer über die Turmfalken in der Michaelskirche bis hin zu den Stieleichen am Schlörplatz.