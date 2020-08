Corona-Hilfen Unternehmen in Schwandorf und Cham erhalten über 49 Millionen Euro Hilfsgelder

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Betriebe, Selbstständige und Freiberufler vor große finanzielle Herausforderungen. Die Große Koalition hat in kürzester Zeit umfangreiche Sonderprogramme zur Existenzsicherung von Unternehmen bei corona-bedingten Umsatzausfällen auf den Weg gebracht, um die Auswirkungen der Pandemie zu begrenzen.

Landkreis Schwandorf. „Zahlreiche Unternehmen meines Wahlkreises profitieren von der KfW-Corona-Hilfe und konnten mit Investitionsfinanzierung und Liquiditätshilfe den laufenden Betrieb gewährleisten und Arbeitsplätze sichern. Die zugesagten KfW-Kredite sind für viele, gerade auch kleine- und mittelständische Unternehmen in unserer Region eine wichtige Stütze“, informiert die örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder.

Die Abgeordnete erklärt weiter: „Aus den Corona-Sonderprogrammen der staatlichen Förderbank KfW sind in den Landkreisen Schwandorf und Cham 164 Zusagen in einer Gesamthöhe von 49,3 Millionen Euro erfolgt. Der größte Anteil von 31,3 Millionen Euro entfällt auf KfW-Unternehmerkredite für 120 kleine und mittelständische Unternehmen in der Region. Dieser Schutzfonds stützt Arbeitsplätze und die Wirtschaft und sorgt dafür, die Realwirtschaft in der Corona-Pandemie zu stabilisieren.“

Die KfW-Corona-Hilfe dient Unternehmen, Selbstständigen oder Freiberuflern, die durch die Folgen der Pandemie in finanzielle Schieflage geraten sind und einen Kredit benötigen. Dafür gibt es verschiedene Hilfsprogramme, die von Schnellkrediten für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern über Unternehmerkredite für Betriebe, die länger als fünf Jahre am Markt sind, bis hin zu Gründerkrediten für Start-Ups. Teils übernimmt die KfW bis zu 90 Prozent der Risiken. Alle Informationen zu den einzelnen Kredithilfsprogrammen finden sich im Internet unter www.kfw.de.