Antrittsbesuch Weidens Oberbürgermeister empfängt Geschäftsführer und Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern

Am Donnerstag, 30. Juli, empfingen Oberbürgermeister Jens Meyer und Petra Vorsatz, Leiterin des Amtes für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus, Dr. Michael Braun, Geschäftsführer und Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern e.V. im Neuen Rathaus in Weiden.

Weiden. „Die Stadt Weiden in der Oberpfalz ist ein attraktives Ziel für einen Tagesausflug und bietet auch für mehrere Tage Angebote, vom Einkaufen über Kultur bis hin zum Sport für einen schönen Urlaub. Tourismus geht hier Hand in Hand mit der Stadt Weiden in der Oberpfalz und dem Umland“, so Oberbürgermeister Jens Meyer. Neben der persönlichen Vorstellung diente der Besuch dazu, über die Leistung und die Organisation des Tourismusverbandes Ostbayern zu informieren. Mit über 4,8 Milliarden Euro Gesamtumsatz in 2019 ist der Tourismus in Ostbayern ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Die Stadt Weiden in der Oberpfalz ist Mitglied in der Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald als auch im Arbeitskreis Ostbayerischer Städte, zu dessen Zielen gemeinsame Marketingaktivitäten, Herausstellung der Attraktionen auf dem nationalen und internationalen Markt. „Unsere Region hat viel zu bieten und profitiert stark von der Vernetzung mit dem Oberpfälzer Wald mit dem Goldsteig oder der Oberpfälzer Radlwelt. Hier ist die Stadt Weiden gemeinsam mit Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth vertreten,“ so das Stadtoberhaupt. Durch die Corona-Krise nimmt besonders der Geschäftstourismus nur langsam wieder Fahrt auf, während Wander-und Radlreisen im ländlichen Raum gut gebucht sind“, informiert Dr. Braun.