Zuschüsse Rund sieben Millionen Euro für den Städtebau in der Oberpfalz

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat im Rahmen seines Programms „Sozialer Zusammenhalt 2020“ Fördergelder in Höhe von 6,9 Millionen für Gemeinden in der Oberpfalz bereitgestellt.

Landkreis Schwandorf. Im Landkreis Schwandorf gehen davon 180.000 Euro zur Ortskernentwicklung nach Schönsee; Wackersdorf erhält dafür 150.000 Euro.

Der Schwandorfer Stimmkreisabgeordnete Alexander Flierl begrüßte die Zuwendungen, die in den Landkreis fließen. „Mit diesem Programm wollen wir die Wohn- und Lebensqualität in unseren Gemeinden fördern“, so Flierl. Die Integration aller Bevölkerungsgruppen sowie die Verbesserung der Generationengerechtigkeit seien weitere Schwerpunkte bei dieser Maßnahme.