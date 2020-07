„Großes Vorbild“ Trauer um Dr. Hans-Jochen Vogel – „ein liebenswerter Freund und treuer Weggefährte“

Die Abgeordneten der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion trauern um Dr. Hans-Jochen Vogel.

Wernberg-Köblitz/Berlin. „Er war es immer und wird es bleiben: ein liebenswerter Freund und treuer Weggefährte; ein unentbehrlicher Ratgeber. Keine Anliegen und kein Brief blieben unbeantwortet. Jeden Geburtstagsgruß beantwortete er persönlich und selbstverständlich handschriftlich. Dankbar erinnere ich mich an eine Reihe von Gesprächen mit ihm über unsere christliche Überzeugung, die für uns beide eine prägende Grundlage für unser politisches Engagement war und ist“, erinnert sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder. „Ebenso verbindet uns der von ihm ins Leben gerufene Verein ,Gegen das Vergessen– für Demokratie‘, der sich intensiv mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und den Konsequenzen, die wir als überzeugte Demokratinnen und Demokraten ziehen müssen, beschäftigt. Hier hat er uns einen wichtigen und großen Auftrag hinterlassen. Für unsere Partei bleibt er immer ein großes Vorbild. Die Nachricht von seinem Tod macht uns traurig und unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Frau und seiner Familie. Er wird uns fehlen!“, so Marianne Schieder.