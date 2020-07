Politik Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2020“ – Marianne Schieder ruft zur Teilnahme auf

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder aus Wernberg-Köblitz unterstützt auch dieses Jahr wieder das von der Bundesregierung gegründete „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“ und macht auf den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2020“ aufmerksam.

Wernberg-Köblitz/Berlin. „Demokratie bedeutet, sich in die eigenen Angelegenheiten im Land einzumischen. Eine demokratische Gesellschaft braucht Engagement und Zivilcourage. Beides sichert das Zusammenleben und den ganz alltäglichen Zusammenhalt einer vielfältigen Gesellschaft“, betont Marianne Schieder.

Um dieses zivilgesellschaftliche Engagement zu würdigen, zu fördern und anderen als Wissen zur Verfügung zu stellen, lobt das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) bereits zum 20. Mal in Folge den Aktiv-Wettbewerb aus. Grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gesucht werden übertragbare und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte, die bereits durchgeführt wurden. Projekte, die sich in den Themenfeldern bewegen: Demokratie, Toleranz, Integration, Gewaltprävention, Extremismus, Antisemitismus. Dabei geht es nicht darum, die „einzigartige Aktion“ zu finden, sondern Projekte, die beispielhaft für die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements stehen. Teilnehmen können Einzelpersonen und Gruppen, die das Grundgesetz im Alltag auf kreative Weise mit Leben füllen. Die Aktivitäten sollen hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen werden und sich in der Praxis bewährt haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Beiträge, welche bereits im Rahmen anderer Bundesprogramme gefördert werden. Den Gewinnern winken Geldpreise im Wert von bis zu 5.000 Euro und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. Marianne Schieder: „Mitmachen lohnt sich! In meinem Wahlkreis setzen sich viele Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen ideenreich und engagiert gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und für den gegenseitigen Respekt verschiedener Kulturen ein.“

Gesucht sind dieses Jahr vor allem Projekte, die sich einsetzen gegen Hate Speech, gegen Antiziganismus und Antisemitismus, gegen Extremismus und Gewalt, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Vielfalt. Interessierte können sich einfach und unkompliziert auf der Homepage des Bündnisses unter www.buendnis-toleranz.de zum Wettbewerb anmelden. Einsendeschluss ist der 27. September 2020.