Halteverbot Sanierung der Herbststraße in Wackersdorf – teilweise Straßensperrung ab 22. Juli

Foto: 123rf.com

Noch im Juli dieses Jahres beginnen die Sanierungsarbeiten an einem Teilabschnitt der Herbststraße in Wackersdorf. Die Sanierung des anderen Teilabschnittes ist für 2021 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Rahmen der Prioritätenliste vom Bauausschuss erarbeitet und vom Gemeinderat am 31. Juli 2019 beschlossen.