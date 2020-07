Antrittsbesuch Oberbürgermeister heißt Imam Maher Khedr in Weiden willkommen

Foto: Stadt Weiden

Am Dienstag, 14. Juli, hieß Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer den zweiten Vorsitzenden des Zentralrates der Muslime in Deutschland und Imam des deutschsprachigen Muslimenkreis e.V. in Weiden in der Oberpfalz, Maher Khedr, herzlich willkommen. Khedr kam in Begleitung von Paul Zitzmann von „Arbeit & Leben in Bayern“.