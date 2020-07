Zum fünfjährigen Bestehen Weidens Rathausspitze zu Besuch in der Kaserne

Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer, Bürgermeister Lothar Höher und Bürgermeister Reinhold Wildenauer waren am Donnerstag, 9. Juli, zu Gast beim Artilleriebataillon 131. Anlass waren zum einen die Vorstellung des neuen Stadtoberhauptes zum Dienstantritt und zum anderen die fünfjährige Patenschaft des Artilleriebataillons 131 mit der Stadt Weiden in der Oberpfalz.

Weiden. Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Sven Zickmantel, hieß die Vertreter der Stadtspitze herzlich willkommen. 2019 feierte man das fünfjährige Bestehen des Artilleriebataillons 131 am Standort Weiden in der Oberpfalz mit einem Benefizkonzert in der Max-Reger-Halle. Am 8. Juli 2015 wurde die Patenschaft mit der Unterzeichnung der Urkunden im Alten Rathaus von Weiden in der Oberpfalz besiegelt. Damit wurde die Tradition der Patenschaften seit 1971 zwischen der Stadt Weiden in der Oberpfalz und Bundeswehreinheiten (Schnelles Minensuchboot „Skorpion“ 1971 bis 1990, Minenjagdboot „Weiden“ 1992 bis 2006, Heeresunteroffiziersschule 1994 bis 2012) fortgesetzt.

„Ursprünglich sollte dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür am 21. Juni in der Ostmark-Kaserne, gemeinsam für und mit der Bevölkerung begangen werden. Leider musste diese Großveranstaltung für dieses Jahr abgesagt werden“, betonte Zickmantel. Der Kommandeur informierte die Besucher über den Standort, das Bataillon sowie den Auftrag des Verbandes. Beim anschließenden Rundgang wurde an verschiedenen Stationen und anhand von Großgeräten die Leistungsfähigkeit anschaulich dargestellt. Somit wurde ein umfangreicher Einblick hinter die Tore der Kaserne und in den vielfältigen soldatischen Alltag gewährt.