Umleitung ausgeschildert Sperrung der „Wurzer Straße“ in der Ortsdurchfahrt Neuhaus

Ab Dienstag, 14. Juli, wird das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach im Auftrag des Landkreises Neustadt an der Waldnaab zur Durchführung von Bauarbeiten die „Wurzer Straße“ sperren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang Oktober andauern.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Nachdem die Ausbauarbeiten in der „Schönfichter Straße“ abgeschlossen werden konnten, beginnt nunmehr der zweite Bauabschnitt in der „Wurzer Straße“. Auch diese Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Windischeschenbach. Während der Landkreis für die Fahrbahn zuständig ist, obliegen der Stadt Windischeschenbach die Gehwege. Im Zuge der Arbeiten erhalten sowohl die Fahrbahn als auch die Gehwege einen frostsicheren und Regel gerechten Aufbau. Die Kosten für die insgesamt 0,8 Kilometer lange Maßnahme belaufen sich auf rund 1 Million Euro.