Für eine friedliche Welt Bürgermeister in Weiden hissen Flagge des Bündnisses „Mayors for Peace“

Am Mittwoch, 8. Juli, hissten die Bürgermeister Lothar Höher und Reinhold Wildenauer in Vertretung des Oberbürgermeisters Jens Meyer vor dem Rathaus in Weiden die Flagge des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“. Sie symbolisiert den Einsatz des Netzwerkes für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen.

Weiden. Bereits seit mehr als 15 Jahren setzten sich die Oberbürgermeister der Stadt Weiden in der Oberpfalz für den Frieden, in diesem Jahr insbesondere für die Verlängerung des New-Start-Vertrages, ein. Das von den USA und Russland unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft. Es ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von Atomwaffen. Der Vertrag läuft im Februar 2021 aus. Neben der Forderung nach einer Verlängerung des New-Start-Vertrages appellieren die „Mayors for Peace“ am Flaggentag an die Atommächte, den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 zu unterzeichnen.

„75 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki hat sich die Hoffnung der Überlebenden nach einer Welt ohne Kernwaffen immer noch nicht erfüllt. Wir, die Bürgermeister für den Frieden, erinnern mit dem Hissen unserer gemeinsamen Flagge an diesen Wunsch. Wir fordern die Atommächte dazu auf, ernsthafte Verhandlungen zur Abschaffung der Nuklearwaffen zu führen. Mittlerweile sind 7.907 Städte dem Abkommen beigetreten. Das bedeutet, um die 16.000 Bürgermeister stehen dahinter“, so Bürgermeister Lothar Höher. Mittlerweile nehmen mehr als 300 Städte an der deutschlandweiten Aktion der Bürgermeister für den Frieden teil.