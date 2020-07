Politik Jetzt Vorschläge für den Bürgerhaushalt der Gemeinde Steinberg am See einreichen

Der Gemeinderat Steinberg am See hat in seine Haushaltsplanungen für die nächsten Jahre wieder einen Bürgerhaushalt eingeplant.

Steinberg am See. Mit dem Bürgerhaushalt erhalten Steinbergerinnen und Steinberger die Möglichkeit, direkt bei der Planung von öffentlichen Ausgaben mitzuwirken und Vorschläge für den Haushalt einzubringen. Mit Beschluss des Gemeinderates stehen dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Ziel ist, die vielen guten Ideen aus der Bevölkerung zu sammeln und daraus Verbesserungen für die Gemeinde umzusetzen.

Vorschlagsberechtigt sind ausdrücklich nur Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Steinberg am See. Es gibt keine Altersbegrenzung. Vorschläge können per Mail an info@steinbergamsee.de und auf dem Postweg (Gemeinde Steinberg am See, Nittenauer Straße 1, 92449 Steinberg am See, Betreff: Bürgerhaushalt) eingereicht werden.

Was kann im Rahmen des Bürgerhaushalts vorgeschlagen werden?

Es können ausschließlich Vorschläge aus den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Steinberg am See umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise innerörtliche Verkehrsmaßnahmen, Verschönerung des Gemeindebildes, Kultur und Erholungsmöglichkeiten usw., Nicht möglich sind folglich alle Maßnahmen aus dem Bereich gemeindlicher Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Schulträgerschaft, Friedhof, außerdem Zuwendungen an einzelne Personen, Vereine und Organisationen.

Vorschläge können ab sofort bis zum 31. Juli 2020 (24 Uhr) bei der Gemeinde Steinberg am See eingereicht werden. Nachdem sämtliche Vorschläge auf Umsetzbarkeit und Kosten geprüft wurden, können Bürgerinnen und Bürger über die Umsetzung abstimmen. Nach Vorliegen der Bürgerabstimmung berät der Gemeinderat die Vorschläge und entscheidet über eine Umsetzung und Aufnahme in den Haushalt des Folgejahres.

Datenschutz

Um sicherstellen zu können, dass ausschließlich Steinberger Bürgerinnen und Bürger Vorschläge für den Bürgerhaushalt einreichen, benötigt die Gemeinde folgende personenbezogenen Daten: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse. Sämtliche Daten werden ausschließlich zur Authentifizierung der Vorschläge verwendet und anschließend wieder gelöscht. Eine Weiterverarbeitung oder Weitergabe der Daten findet nicht statt. Weitere Informationen können beim Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Wackersdorf per Mail an info@wackersdorf.de oder unter der Telefonnummer 09431/ 7436-410 eingeholt werden.