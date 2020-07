Maxhütte-Haidhof „Genussplatzl“ vor dem Rathaus – Feines zum Mitnehmen

Am Wochenende, 3. und 4. Juli, startete zum ersten Mal das „Genussplatzl“ vor dem Rathaus in Maxhütte-Haidhof. Es wurden die unterschiedlichsten Leckereien angeboten. Burger, Grillspezialitäten, Porchetta, Dinnede, Fisch oder Süßes fanden viele hungrige Abnehmer.

Maxhütte-Haidhof. Für alle, die das Genussplatzl verpasst haben, findet sich an diesem Wochenende, 10. und 11. Juli, erneut die Gelegenheit, sich am Rathausplatz kulinarische Genüsse zu gönnen. Was gibt es dieses Wochenende? Süßwaren, gebrannte Mandeln, süße Crepes, Churros con Chocolate, Porchetta, Feuerspieß, gegrillte Rippchen, Steak, Bratwürstl, Chili, Käsespätzle, Wiener sowie am Samstag noch zusätzlich Burger und Fries, Fischimbiss, Flammkuchen mit Lachs, handgemachte Teigtaschen mit unterschiedlichen deftigen Füllungen. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag von 11 bis 20 Uhr.

Das wöchentlich wechselnde Warenangebot findet sich auf der Homepage der Stadt Maxhütte-Haidhof im Internet unter maxhuette-haidhof.de sowie auf der Facebookseite der Stadt. Es werden nur Waren zum Mitnehmen angeboten. Ein Verzehr vor Ort ist nicht erlaubt. Parkplätze stehen hinter dem Rathaus auf dem Mitarbeiterparkplatz zur Verfügung. Die Durchfahrt vor dem Rathaus ist gesperrt. Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.