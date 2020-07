Gute Zusammenarbeit Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald verabschiedet ausscheidende Mitglieder

Im Rahmen der ersten Lenkungsausschusssitzung der Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald im Jahr 2020 wurden vom neuen Vorsitzenden des Gremiums, dem Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier, zwei langjährige Mitglieder verabschiedet.

Oberpfalz. Landrat a. D. Wolfgang Lippert (Tirschenreuth) und Oberbürgermeister a. D. Kurt Seggewiß (Kreisfreie Stadt Weiden) waren im Frühjahr bei den Kommunalwahlen nicht mehr angetreten und scheiden damit auch aus dem Lenkungsausschuss aus. Ihre Nachfolge treten hier genauso wie im Landratsamt bzw. im Rathaus Roland Grillmeier als Landrat für Tirschenreuth sowie Jens Meyer als Oberbürgermeister der Stadt Weiden an.

Landrat Grillmeier sparte nicht mit anerkennenden Worten für die Arbeit der beiden: „All die Jahre waren sie klare Verfechter der Zusammenarbeit im Oberpfälzer Wald und Kämpfer für die gemeinsame touristische Sache. Die gemeinschaftliche Strategie und Vermarktung unter dem Dach des Oberpfälzer Waldes haben sie dabei immer als essentiell für die Zukunftsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Tourismus in unserer Region gesehen“, so Grillmeier. Weiterhin verwies er auf die Entwicklung und Zahlen der vergangenen Jahre. Diese würden eine klare Sprache sprechen, denn allein seit der Reform des statistischen Verfahrens in 2010 habe die Zahl der Übernachtungen im Oberpfälzer Wald um rund 35 Prozent zugenommen, so Grillmeier weiter. Anschließend nutzte Grillmeier die Gelegenheit, einige besondere Errungenschaften aus den jeweiligen Amtszeiten von Lippert und Seggewiß nochmals Revue passieren zu lassen. Im Landkreis Tirschenreuth nannte er vor allem die Verbesserungen im Radwegenetz, speziell den Vizinalbahn-Radweg Wiesau-Bärnau, welcher ein absolutes Markenzeichen der Region sei. „Vielleicht liegt es daran, dass du selbst ein so begeisterter Radfahrer bist, denn in diesem Bereich hast du vieles bewegt, was ich weiterführen möchte“, so Grillmeier an seinen Vorgänger gewandt. Hervorzuheben sei außerdem Lipperts herausragendes Engagement im Bereich des Sibyllenbads – als Krönung für die gemeinsamen Bemühungen der Gemeinden, des Landkreises und des Bezirks erhielt Neualbenreuth im vergangenen Jahr sogar den lang ersehnten Bädertitel. Dass für Seggewiß der Tourismus im Zentrum stehen muss, zeigt für Grillmeier ganz sinnbildlich eine der Änderungen, die in seiner Amtszeit seit 2007 umgesetzt wurde: „Du hast die Tourist-Info der Stadt Weiden von der Max-Reger-Halle mitten ins Herz der Altstadt verlegt, in das Alte Rathaus. Diese wird seit Jahren sowohl bei Infomaterial und Beratung als auch beim Ticketverkauf hervorragend angenommen.“ Zu den „Kassenschlagern“ gehöre laut Grillmeier seit letztem Jahr das neue Imageprospekt der Stadt, bei dem Seggewiß vor allem auch auf die Zugehörigkeit Weidens zum Oberpfälzer Wald großen Wert gelegt hatte. Abschließend merkte Grillmeier an, dass sich beide mit ihrer Arbeit nun selbst ideale Bedingungen geschaffen hätten, um ihren Ruhestand im wunderschönen Oberpfälzer Wald zu genießen und vielleicht sogar einige neue Ecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu entdecken. Als Inspiration dafür überreichte die Tourismusgemeinschaft Lippert und Seggewiß jeweils ein Puzzle „Oberpfälzer Wald“ (erschienen in Zusammenarbeit mit fotopuzzle.de aus Altenstadt) sowie das Buch „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ aus dem Emons-Verlag.

Lippert und Seggewiß nutzten diese Gelegenheit, um sich für die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu bedanken und ihnen viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen. Die Corona-Krise sei eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für die Region, neue Gäste zu gewinnen und den erfolgreichen gemeinsamen Weg weiter fortzusetzen. „Dafür seid ihr mit der Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald weiterhin hervorragend aufgestellt“, waren sich beide zum Abschluss einig.