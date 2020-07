Dank für langjährigen Einsatz Franz Anton Sertl wird mit Beförderung vom Oberleutnant zum Hauptmann der Reserve überrascht

Damit hatte Franz Anton Sertl, Oberleutnant der Reserve, nicht gerechnet. Er war zu einer kleinen Feier mit Dankeschön von Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny und Oberstleutnant Thorsten Klapp aus Bogen an das Kreisverbindungskommando (KVK) für die Arbeit in der städtischen Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) eingeladen. Urplötzlich jedoch fand er sich im Mittelpunkt des Geschehens wieder.

Amberg. Zum Dank für seinen langjährigen Einsatz im KVK wurde Sertl von dessen Leiter Stephan Koller überrascht und zum Hauptmann befördert. Im Beisein seiner Kameraden hefteten ihm der Amberger Oberbürgermeister und Koller die neuen Schulterklappen an und gratulierten ihm zu seinem höheren Dienstgrad. Diesen hatte sich Sertl in den letzten Wochen mehr als verdient. Für seinen Einsatz in der FüGK der Stadt Amberg hatte er nicht nur den Beruf hintangestellt und war ab Ostern täglich in der Einsatzzentrale anwesend gewesen. Zur Vorbereitung für diesen Einsatz in der Führungsgruppe hatte der Berufsjäger zudem von 2017 bis 2019 diverse Lehrgänge besucht.

Oberbürgermeister Michael Cerny nahm die kleine Feierstunde zum Anlass, zusammen mit dem frisch gebackenen Hauptmann der Reserve auch dem gesamten Kreisverbindungskommando für die ausgezeichnete Unterstützung in der Zeit des K-Falls zu danken. Außerdem vergaß er nicht, die Arbeit der gesamten FüGK lobend zu erwähnen. KVK-Leiter Stephan Koller nahm diesen Ball gerne auf und spielte ihn an die Stadt Amberg zurück. „Wir waren ein echter Bestandteil dieses Gremiums und haben uns hier ausgesprochen wohl geführt“, stellte er fest. Zum Abschluss dankte er FüGK-Leiter Dr. Bernhard Mitko, der „seine Sache top gemacht“ und vorbildhaft agiert habe.