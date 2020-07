Antrittsbesuch beim Landrat Teublitzer Bürgermeister Thomas Beer spricht mit Thomas Ebeling

Bürgermeister Thomas Beer (rechts) stattete Landrat Thomas Ebeling seinen Antrittsbesuch ab. Foto: Hans Prechtl/LRA Schwandorf

Zwei Thomasse waren unter sich, als der neue Bürgermeister von Teublitz dieser Tage den Landrat besuchte. Thomas Beer trat am 1. Mai die Nachfolge von Maria Steger an. Beim Antrittsbesuch wurde über das Gewerbegebiet an der Autobahn A93, die Umgehungsstraße und den geplanten Wertstoffhof für das Städtedreieck und die Reaktivierung der Bahnstrecke von Burglengenfeld nach Maxhütte-Haidhof gesprochen.