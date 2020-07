Ab 8. Juli Vollsperrung der Pfreimdbrücke im Zuge der Kreisstraße NEW37 in Burgtreswitz

Foto: Alexander Blinov/123rf.com

In der kommenden Woche beginnen im Rahmen der Gewährleistung Arbeiten an der im Zuge der Kreisstraße NEW37 in Burgtreswitz in Moosbach liegenden Pfreimdbrücke. Da diese Arbeiten insbesondere die Fahrbahn auf dem Brückenbauwerk betreffen, ist es unvermeidbar, die Pfreimdbrücke für den Verkehr voll zu sperren.