Umleitung ausgeschildert Vollsperrung der Staatsstraße im Bereich Neunburg vorm Wald

Die Staatsstraße 2151 von Schwarzenfeld nach Rötz wird im Bereich Neunburg vorm Wald zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2398 (Richtung Bodenwöhr) und der Diendorfer Straße (östlich Neunburg vorm Wald) ab Freitag, 10. Juli, wegen Bauarbeiten gesperrt.

Neunburg vorm Wald. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in beiden Richtungen durch Neunburg vorm Wald über die Amberger Straße/ Konrad-Adenauer-Straße/ Rötzer Straße. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Im Bereich des ersten Bauabschnittes, der Industriestraße, wird ab Freitag, 10. Juli, nachmittags, bis Montag, 6. Juli, circa 6 Uhr, die Fahrbahndeckschicht erneuert. Vorarbeiten beginnen in diesem Bereich bereits in den nächsten Tagen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch der Kreuzungsbereich mit der Staatsstraße 2040, Neukirchner Straße, saniert. Aus diesem Grund ist die Kreuzung ebenfalls nicht befahrbar. Ab Montag, 13. Juli, wird morgens die Vollsperrung der Industriestraße wieder aufgehoben.

Der zweite Abschnitt, ab der Kreuzung der Staatsstraße 2040 in Richtung Westen bis zur Amberger Straße, bleibt weiterhin gesperrt. Die Anwesen entlang der Heinz-Flessner-Straße sind stets erreichbar. Das neue Gewerbegebiet an der Richard-Wagner-Straße ist provisorisch von der Heinz-Flessner-Straße aus anfahrbar. Im zweiten Abschnitt wird die Asphaltbefestigung grundlegend saniert. Dies dauert voraussichtlich bis Anfang August 2020.

Für die Arbeiten im Bereich von der Einmündung der Amberger Straße bis zur ehemaligen Kaserne muss dann auch dieser Abschnitt weiträumig umfahren werden. Die Umleitung erfolgt dann bereits ab Lengfeld über die Kreisstraßen SAD40 / SAD37 über Katzdorf nach Neunburg vorm Wald.

Die Bauarbeiten führt die Firma Guggenberger, Mintraching aus. Die Gesamtkosten für den rund 4,1 Kilometer langen Streckenabschnitt belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten gebeten.