Umleitung ausgeschildert Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Nürnberg vom 1. bis zum 5. Juli

Im Zuge von Fahrbahndeckenarbeiten und Ummarkierungen am Autobahnkreuz Nürnberg sperrt die Autobahndirektion Nordbayern von Mittwoch, 1. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, jeweils ab circa 19 Uhr bis um circa 6 Uhr, die Direktrampe am Autobahnkreuz Nürnberg von München kommend auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Würzburg.