Baustelle in der Vorstadt „Auf der Wieden“ in Burglengenfeld – neuer Kanal wird verlegt

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Referats Technik der SWB, informierten sich vor Ort bei Polier Johann Birkenseer über den Beginn Verlauf der Bauarbeiten. Foto: Michael Hitzek

Im Auftrag der Stadtwerke (SWB) laufen in der Straße „Auf der Wieden“ in Burglengenfeld Sanierungsarbeiten am Kanal- und Wasserleitungsnetz. Im Auftrag der Stadt erfolgt im Anschluss die Sanierung der Straße.