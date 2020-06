Kategorie Wirtschaft Zukunftspreis des Landkreises Schwandorf 2020

Der Zukunftspreis des Landkreises Schwandorf wird seit 2010 alljährlich für besondere Leistungen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung und Umwelt vom Verein Partner für den Landkreis Schwandorf vergeben. Dadurch sollen Leistungen, die den Landkreis Schwandorf in den genannten Bereichen auf eine besondere Weise bereichern und voranbringen, anerkannt werden.

Landkreis Schwandorf. Mit dem Zukunftspreis soll das Bewusstsein für die eigene Region und die Motivation aller Bürger, Unternehmen und Organisationen an der Entwicklung des Landkreises aktiv mitzuarbeiten, gestärkt werden. Die Vergabe des Preises erfolgt nun bereits zum fünften Mal in der Kategorie Wirtschaft. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit wollen die Verantwortlichen ein positives Zeichen setzen und die Stärken und die Zukunftsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft besonders herausheben.

Wichtigstes Kriterium für die Verleihung des Zukunftspreises Wirtschaft ist die Erbringung einer herausragenden Leistung, die positive Auswirkungen auf Entwicklung und Zukunftsperspektive des Landkreises Schwandorf hat. Preisträger können natürliche und auch juristische Personen (Vereine, Unternehmen, Institutionen und Schulen) sein, die ihren Lebensmittelpunkt im Landkreis Schwandorf haben.

Die Ausschreibung soll insbesondere die mittelständischen Unternehmen und das Handwerk im Landkreis Schwandorf ansprechen. Zur besseren Ausgewogenheit und um Chancengleichheit zu gewähren wurden drei Unterkategorien geschaffen: „Industrie – Dienstleistung – Handel“, „Handwerk“ und „Kooperation Hochschule und Wirtschaft“. Die jeweiligen Gewinner in den drei Unter-Kategorien erhalten eine hochwertige Bronzeskulptur und einen Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro.

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 30. September. Nähere Informationen und das Anmeldeformular sind im Internet unter www.partner-sad zu finden. Die Bewerbung um den Zukunftspreis kann auf Vorschlag oder durch Eigenbewerbung erfolgen. Alle Bewerber haben ein Bewerbungsformular mit detaillierter Beschreibung ihrer Leistung einzureichen. Eine hochkarätige und unabhängige Jury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Medien wählt unter den Bewerbern die Preisträger aus. Die Übergabe des Preises findet im November soweit möglich im Rahmen einer Festveranstaltung im Verwaltungsgebäude des Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf statt. Gegen die Auswahlentscheidung der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Ansprechpartner für alle Bewerber und sonstige Fragen im Zusammenhang mit dem Zukunftspreis ist die Geschäftsstelle des Vereins Partner für den Landkreis Schwandorf am Landratsamt Schwandorf, erreichbar per Mail an info@partner-sad.de oder unter der Telefonnummer 09431/ 471337.