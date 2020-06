Antrittsbesuch Nittenaus Bürgermeister Benjamin Boml tauscht sich mit Landrat Thomas Ebeling aus

Bürgermeister Benjamin Boml stattete Landrat Thomas Ebeling seinen Antrittsbesuch ab. Foto: Andrea Haas, LRA Schwandorf

Zwölf der 33 Bürgermeister im Landkreis Schwandorf wurden bei den Kommunalwahlen im März neu ins Amt gewählt. Auch in Nittenau hat das Stadtoberhaupt gewechselt. Am 1. Mai übernahm Benjamin Boml, der auch neu in den Kreistag gewählt wurde, die Amtsgeschäfte des ersten Bürgermeisters von seinem Vorgänger Karl Bley.