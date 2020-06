Neue Schilder Mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr

Eine gemeinsame Aktion des Landkreises Neustadt an der Waldnaab mit der Kreisverkehrswacht soll für noch mehr Sicherheit für Kinder sorgen: Landrat Andreas Meier als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Neustadt an der Waldnaab regte vor einigen Monaten an, die Idee der Schilderaktion mit der NEW-Marke „Denk mal NEW“ zu kombinieren.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Daher übernahm der Landkreis die Gestaltung und finanziert je ein Set für jede der 38 Gemeinden des Landkreises. Es gibt drei farbenfrohe Motive: „Obacht Baustelle“ zeigt einen Jungen mit einem Spielzeugbagger, auf „Vorsicht Markierungsarbeiten“ malt ein Mädchen mit Kreide auf der Straße und „Vorsicht, landwirtschaftlicher Verkehr“ stellt einen Buben auf einem Tret-Bulldog dar. Die Übergabe des ersten Schildersets übernahmen Landrat Meier und Polizeihauptkommissar Tobias Wirth als Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht dann auch persönlich: Die drei Schilder wurden an Neustadts Bürgermeister Sebastian Dippold am neuen Kindergarten im Baugebiet „Am Rumpler“ übergeben.

Bürgermeister Dippold war von der Idee und der Gestaltung begeistert, besonders das Motiv mit dem „Bulldog“ hatte es ihm angetan. Landrat Meier unterstrich die wichtige Funktion der Kreisverkehrswacht für die Verkehrssicherheit insbesondere von Kindern. Beispielsweise kümmerten sich deren Mitglieder auch um den Einsatz von Schülerlotsen. Die anderen Gemeinden erhalten ihre Schildersets ebenfalls noch diese Woche. Die Alu-Schilder eigenen sich insbesondere zur Anbringung an Einfahrtsstraßen von Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen, Kindergärten oder Spielplätzen. Die Schilder haben eine Größe von DIN-A2, also circa 60 mal 42 Zentimeter (Hochformat). Vorbohrungen wurden bewusst weggelassen, damit die Anbringung flexibel mit unterschiedlich großen Schellen, Kabelbindern oder Verschraubungen an Pfosten unterschiedlicher Stärke, Zäunen und so weiter möglich ist.

Gerne bestellt das Landratsamt weitere Schilder zum Selbstkostenpreis von 15 Euro pro Stück zuzüglich Versandkosten nach. Dieses Angebot können sowohl Gemeinden, als auch andere Organisationen (Kindergärten, Siedlergemeinschaften und so weiter) oder auch Privatleute in Anspruch nehmen. Dazu muss bis spätestens Montag, 22. Juni, eine Mail an new@neustadt.de unter Angabe von Namen, Adresse und natürlich die gewünschten Motive (Baustelle, Landwirtschaft, Markierungen) gesendet werden. Danach werden die Schilder bei einer Druckerei aus dem Landkreis bestellt und voraussichtlich Anfang Juli mit einer Rechnung versandt. Spätere Nachbestellungen sind leider nicht möglich.