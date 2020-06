Für den guten Zweck Statt Abschiedsfeier ein Spendenaufruf – Weidens OB a. D. kann 2.000 Euro übergeben

Foto: Stadt Weiden

Am Dienstag, 2. Juni, übergab Kurt Seggewiß, Weidens Oberbürgermeister a.D. im Konferenzzimmer des Neuen Rathauses einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro an den neuen Oberbürgermeister Jens Meyer.