Antrittsbesuch Landtagsabgeordnete Annette Karl zu Gast bei Weidens neuem OB

Foto: Stadt Weiden

Am Freitag, 29. Mai, freute sich Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer über angenehmen Besuch in seinem Amtszimmer. Seine langjährige Wegbegleiterin in der Unterstützung der Sozialdemokratie, die Abgeordnete des bayerischen Landtages Annette Karl kam zum neuen Rathauschef, um ihm zum Amtsantritt die besten Wünsche zu überbringen und um ihm ihre Solidarität und Unterstützung in der, von der Corona-Krise arg getroffenen Stadt anzubieten.