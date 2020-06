Kompromisslösung Zufahrt zu Netto und Aldi bleibt – Straßensperrung in Deglhof wird geändert

Foto: Sandra Dombrovsky/123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, haben die zweiwöchigen Asphaltierungsarbeiten an der Kreisstraße SAD8 bei Deglhof in Maxhütte-Haidhof begonnen. In der zweiten Woche ab Montag, 8. Juni, wäre die Pkw-Zufahrt zu den Gewerbeeinheiten wie Aldi, Netto, AWG und so weiter gesperrt gewesen. Aufgrund eines Ortstermins mit Bürgermeister, Polizei, Verkehrsbehörde, Tiefbauverwaltung und Geschäftsinhabern konnte eine Kompromisslösung gefunden werden.