Antrittsbesuch Maxhüttes neuer Bürgermeister Rudolf Seidl zu Gast bei Landrat Thomas Ebeling

Bürgermeister Rudolf Seidl (rechts) stattete Landrat Thomas Ebeling seinen Antrittsbesuch ab. Foto: Hans Prechtl, LRA Schwandorf

Am 1. Mai übernahm Rudolf Seidl die Amtsgeschäfte des ersten Bürgermeisters von Maxhütte-Haidhof von seiner Vorgängerin Dr. Susanne Plank. Am Donnerstag, 28. Mai, sprach der neu gewählte Bürgermeister bei Landrat Thomas Ebeling vor, der ja in Maxhütte-Haidhof wohnt und damit einer der aktuell 11.680 Einwohner der drittgrößten Stadt im Landkreis ist.