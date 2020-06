Corona-Zeiten Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab öffnet wieder für Besucher

Nach etlichen Wochen mit sehr eingeschränktem Besucherverkehr öffnet das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab inklusive der Außenstellen in Eschenbach und Vohenstrauß ab dem 8. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten seine Pforten für die Bürger.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ausgenommen bleibt bis auf weiteres noch die Außenstelle Gesundheits- und Veterinärwesen in Weiden. „Business as usual“ ist aber leider vorerst noch in keinem Bereich angesagt. Seit Mitte März waren die üblichen Öffnungszeiten ausgesetzt und persönliche Vorsprachen nur in sehr dringenden Fällen möglich. Die Mitarbeiter waren in dieser Zeit aber natürlich keineswegs untätig. Neben vielen vorübergehenden Zuordnungen zu anderen Aufgabenbereichen wie Gesundheitsamt, Katastrophenschutz oder Bürgertelefon waren die normalen Arbeiten trotzdem weiter zu erledigen, nur nicht im persönlichen Kontakt zu den Bürgern, sondern am Telefon, per Mail, per Post und oft auch aus dem Home Office. In manchen Bereichen lief das reibungslos, aber gerade in Sachgebieten mit hohem Besucheraufkommen wie den Zulassungsstellen stellte die Abwicklung für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Die Erledigung der Arbeitsvorgänge per Post bedeutete einen erheblichen Mehraufwand. Diese Belastung konnte nur dank enormen Engagements der Mitarbeiter im Schichtbetrieb bewältigt werden.

In den nächsten Tagen werden die letzten für die Wiedereröffnung nötigen Maßnahmen abgeschlossen. So wurden beispielsweise Plexiglas-Scheiben und Desinfektionsmittel-Spender montiert und Vorkehrungen für die Einhaltung von Mindestabständen getroffen. Trotzdem werden Besuche im Landratsamt vorerst nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich sein. Für die Zulassungsstellen Neustadt an der Waldnaab, Eschenbach und Vohenstrauß können Termine telefonisch unter der Nummer 09602/ 79-3333 vereinbart werden. In allen anderen Bereichen sind die Sachbearbeiter direkt telefonisch oder per Mail vorab zu kontaktieren. Die einzelnen Telefonnummern findet man am besten über die Homepage www.neustadt.de oder über die Telefonzentrale 09602/ 79-0. Besucher der Zulassungsstellen mit Termin können direkt dorthin kommen, ein Sicherheitsdienst wird die Einhaltung der Abstandsflächen überwachen. Für andere Bereiche sollten sich die Besucher mit Termin am Haupteingang am Hohlweg 2 in Neustadt melden, sie werden dann dort abgeholt. Bei Terminen im Jugendamt (Zacharias- Frank-Straße 14) oder im Gesundheits- oder Veterinäramt (Maistraße 7-9 in Weiden) werden Besucher zum vereinbarten Termin am Eingang abgeholt. Während des ganzen Aufenthalts in den Dienstgebäuden ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das Landratsamt dankt den Bürgerinnen und Bürgern für das überwiegend große Verständnis und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Engagement.