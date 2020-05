Deckenbauarbeiten Ab 2. Juni sind zwei Kreisstraßen bei Nabburg und Oberviechtach gesperrt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, beginnen die Sanierungsarbeiten an zwei Kreisstraßen. Betroffen sind die Kreisstraße SAD27 in Passelsdorf (Stadt Nabburg) und die Kreisstraße SAD42 in Hof (Stadt Oberviechtach). Während die Straßensperrung bei Nabburg voraussichtlich bis Mittwoch, 10. Juni, andauern wird, ist bei Oberviechtach aufgrund des größeren Sanierungsumfangs mit einer Sperrung bis Mittwoch, 17. Juni, zu rechnen.