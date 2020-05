Einigung Private Initiative hilft – Zirkus kann vorerst in Weiden bleiben

Foto: Stadt Weiden

Die Weidener Stadtverwaltung unterstützt den Moskauer Zirkus seit Mitte März außerordentlich. Nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen wurde der Moskauer Zirkus bereits Anfang Mai darauf hingewiesen, dass ein weiterer Aufenthalt in Weiden nicht mehr möglich sei. Die Aufforderung das Festplatzgelände zu verlassen, erging zusätzlich auch schriftlich, allerdings nicht in Form eines „Räumungsbefehls“, die Stadt verfalle nicht in einen Militär- und Kasernenton, so die Mitteilug.