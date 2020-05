Erfahrungsaustausch US-Soldaten informieren sich über die Katastrophenschutzarbeit bei der Stadt Amberg

Captain John Cappiello und Sergeant First Class Joshua Quattrone von der US Army Garrison Bavaria Grafenwöhr informierten sich bei einem Besuch der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) der Stadt Amberg über die Arbeit und die Organisation einer FüGK und natürlich über die aktuelle Einsatzlage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Amberg. Ambergs FüGK-Leiter Dr. Bernhard Mitko begrüßte die Delegation in den Räumlichkeiten der städtischen Katastrophenschutzbehörde. Sehr interessiert zeigten sich die beiden US-Soldaten an der Initiative „Helfende Hände“ der Bundeswehr. Dabei unterstützen Soldaten unter anderem die Arbeit im Testzentrum, der Fieber-Ambulanz und am Klinikum St. Marien bei nicht-pflegerischen Aufgaben. Nach einem ausgiebigen wünschten sich beide Seiten die Beziehungen bei gemeinsamen Übungen zu vertiefen.