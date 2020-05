Alles mit Abstand Neuer Maxhütter Stadtrat tagte – Bürgermeister Rudolf Seidl vereidigt

Stadträtin Gabriele Karl vereidigte Bürgermeister Rudolf Seidl. Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof

Offizieller Start für den neuen Stadtrat: In der konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof verpflichtete Bürgermeister Rudolf Seidl die 24 Stadträtinnen und Stadträte, die bei den Kommunalwahlen am 15. März das entscheidende Wähler-Votum bekommen hatten.