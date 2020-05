Staatsstraße 2172 Wartungsarbeiten im Mühlbergtunnel in Neustadt an der Waldnaab – Vollsperrung der Umgehungsstraße

Foto: 123rf.com

Von Mittwoch bis Donnerstag, 20. bis 21. Mai, werden im Mühlbergtunnel in Neustadt an der Waldnaab turnusgemäße Wartungsarbeiten an den betriebstechnischen Einrichtungen ausgeführt.