Corona-Krise Umsatzsteuersenkung für Restaurants und Gaststätten

Foto: Mexrix/123rf.com

Für die Verpflegung in Restaurants und Gaststätten soll ab dem 30. Juni 2020 befristet bis zum 1. Juli 2021 der reduzierte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent gelten. Getränke sollen von dieser Regelungen ausgenommen werden. Diese Änderung des Umsatzsteuerrechts wurde am Freitag, 15. Mai, in den Deutschen Bundestag eingebracht.