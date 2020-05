Marianne Schieder informiert Mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm des Deutschen Bundestages als Junior-Botschafter in die USA

Der Deutsche Bundestag vergibt wieder Stipendien für ein Auslandsjahr in den USA. Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige und Auszubildende für ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms für das Austauschjahr 2021/2022 bewerben. Die Bewerbungsphase endet am 11. September.

Wernberg-Köblitz. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses für junge Deutsche und US-Amerikaner. Bundestagsabgeordnete übernehmen für die Jugendlichen eine Patenschaft. Die deutschen Schülerinnen und Schüler besuchen in den USA eine High School, die jungen Berufstätigen gehen auf ein College und absolvieren anschließend ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten leben während des Austauschjahres in Gastfamilien. Das PPP-Stipendium umfasst die Kosten für die Reise, Vorbereitung und Betreuung sowie notwendige Versicherungen. Gleichzeitig verbringen junge Menschen aus den USA ein Austauschjahr in Deutschland. Die Teilnehmenden an diesem Programm lernen den Alltag, die Kultur und die Politik des anderen Landes kennen. Zugleich vermitteln sie als Junior-Botschafter/innen ihre Erfahrungen, Werte und Lebensweise aus ihrem Land.

Bewerben können sich bundesweit Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Ausreise (Stichtag 31. Juli 2021) mindestens 15 und höchstens 17 Jahre alt sind. Junge Berufstätige müssen bis zur Ausreise (31. Juli 2021) ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen zu diesem Stichtag höchstens 24 Jahre alt sein.

Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder ruft interessierte und kontaktfreudige junge Menschen auf, sich für diesen Jugendaustausch zu bewerben: „Ich sehe das Programm als großartige Möglichkeit, schulisches und berufliches Lernen mit ganz besonderen Erfahrungen zu verbinden. In der Regel stellt das Austauschjahr eine unbezahlbare Bereicherung dar. Oft eröffnen die gemachten Erfahrungen neue Sichtweisen und Möglichkeiten für die weitere persönliche Entwicklung.“ Die Abgeordnete unterstützt seit Jahren das Austauschprogramm und hat beste Erfahrungen damit gemacht. Sie freut sich, dass ab Januar 2021 der 16-jährige Schüler Constantin Ernst aus Schwarzenfeld in den USA sein wird und sie ihm als Patin zur Seite stehen kann. Wegen der anhaltenden Gefährdungslage der COVID-19-Pandemie wurde das Programmjahr auf sechs Monate verkürzt und startet nun erst im Januar 2021. Für das Austauschjahr 2021/2022 geht der Deutsche Bundestag von der planmäßigen Durchführung aus, gleichwohl können wegen der COVID-19-Pandemie Änderungen im Programmablauf notwendig werden.

Bewerbungen sind in erster Linie über das Onlineangebot des Deutschen Bundestages im Internet unter www.bundestag.de möglich. Bewerbungen per Post können nur mit dem offiziellen Bewerbungsformular erfolgen; dieses steht ebenfalls unter www.bundestag.de zum Download bereit. Die Bewerbungsfrist für das 38. PPP 2021/22 endet am Freitag, 11. September.