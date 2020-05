Grundausbildung Digitales Lernen in Zeiten von Covid – Feuerwehren im Landkreis Schwandorf passen Ausbildung an

Die derzeitigen Situationen erfordern besondere Maßnahmen in allen Bereichen. So auch bei den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Schwandorf. Die Standortausbildungen, die die Kreisbrandinspektion jährlich anbietet, sind zwingend für die Aus- und Weiterbildung der örtlichen Feuerwehren erforderlich. Doch aufgrund des Ansteckungsrisikos haben die Verantwortlichen um Kreisbrandrat Robert Heinfling frühzeitig beschlossen, diese entsprechend abzusagen.

Landkreis Schwandorf. Doch außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Der Fachbereich Information und Kommunikation um die beiden Verantwortlichen Kreisbrandmeister Christian Demleitner sowie Fachberater Christoph Beier hat daraufhin überlegt, neue Wege zu gehen – in Form einer digitalen Ausbildung. So startete vor einigen Wochen der erste digitale Sprechfunklehrgang des Landkreises Schwandorf. Die 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Feuerwehren Schönsee, Niedermurach sowie Kühried absolvierten so die theoretische Grundausbildung.

Dabei hatten die beiden Verantwortlichen besonders die kommenden Monate im Blick. Sollten sich Lockerungen ergeben, werden viele Termine nachgeholt werden. „Was wir jetzt schon digital abbilden können, verschafft Freiraum für spätere Termine“, so Kreisbrandmeister Christian Demleitner. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen diese Form als flexibler. Sophia von der Freiwilligen Feuerwehr Niedermurach hat dazu gesagt: „Der Online-Lehrgang hatte den Vorteil, dass man dem Vortrag bequem von zu Hause aus zuhören konnte und somit auch die Zeit der Anreise sparen konnte.“ Auch für die Ausbilder war es eine ungewohnte Situation die zu vermittelnden Inhalte wie Kartenkunde, Rechtsgrundlagen, physikalische Grundlagen, Gerätekunde und den Sprechfunkbetrieb vor einer Kamera zu vermitteln. Auch Kreisbrandrat Robert Heinfling hatte sich kurz „online“ geschaltet. Dabei sammelte er Erfahrungen für solche Modelle, die man auf Landkreisebene künftig prüfen wolle, so Heinfling. Auch die Prüfung fand online über ein Portal statt. Jedoch müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Nachgang noch ihre vorgeschriebenen Praxisstunden abhalten, um so der Qualität der Ausbildung gerecht zu werden, so Pressesprecher Hans-Jürgen Schlosser.

Einen Anstieg zum vergleichbaren Vorjahr erleben derzeit die Verantwortlichen im Landkreis Schwandorf bei den Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehren. Seit dem 15. März dieses Jahres steigerten sich die Einsatzzahlen innerhalb des Landkreises deutlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Seit Erklärung des Katastrophenfalles bis zum 1. Mai mussten 1.115 Einsätze abgearbeitet werden, so Schlosser.