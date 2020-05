Gutscheine Neuer Flyer für den „Maxhütter Groschen“

Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof/Angelika Niedermeier

Da eine Neuauflage des Flyers zum „Maxhütter Groschen“ erstellt wird, werden Dienstleister und Geschäfte, die noch am „Maxhütter Groschen“ als Akzeptanzstelle teilnehmen möchten, gebeten, sich bis Mittwoch, 20. Mai, im Rathaus der Stadt Maxhütte-Haidhof zu melden. Ansprechpartnerin ist Angelika Niedermeier unter der Telefonnummer 09471/ 3022-227 oder per Mail an angelika.niedermeier@maxhuette-haidhof.de.