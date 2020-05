Zuschauer müssen sich anmelden Konstituierende Sitzung des Amberger Stadtrates unter erschwerten Corona-Bedingungen

Foto: Boris Breytman/123rf.com

Am 1. Mai hat die neue Legislaturperiode in den bayerischen Kommunen und damit die Amtszeit des neu gewählten Amberger Stadtrates begonnen. Erstmals in dieser Zusammensetzung tritt das Gremium am kommenden Montag, 11. Mai, zusammen.