Landratsamt Amberg-Sulzbach Schutz vor Kindesmissbrauch – erweiterte Führungszeugnisse nach fünf Jahren neu anfordern

Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch oder Missbrauchshandlungen bewahren und bereits straffällig gewordene Menschen von der Arbeit mit jungen Menschen ausschließen. Das soll mit dem erweiterten Führungszeugnis nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Deshalb müssen seit einigen Jahren in der Jugendarbeit tätige Menschen eben jenes erweitere Führungszeugnis regelmäßig neu vorlegen.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hatte 2013 Vereine im Landkreis, die Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen, aufgefordert, mit dem Kreisjugendamt Vereinbarungen zur Umsetzung des §72a SGB VIII zu schließen. Ein Prozess, der seitdem andauert, wie die kommunale Jugendpflegerin Claudia Mai berichtet. Die Regelung des Paragrafen sieht vor, dass unter der Verantwortung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe keine einschlägig vorbestrafte Person in irgendeiner Art und Weise Kinder und Jugendliche betreut oder beaufsichtigt.

Die kommunale Jugendpflegerin weist nun darauf hin, dass die erweiterten Führungszeugnisse nur eine Gültigkeit von fünf Jahren haben und nach Ablauf dieser Frist eigenständig erneuert und dem Vereinsvorstand vorgelegt werden müssen. „Wir möchten unsere Vereine an die Wiedervorlage erinnern und ihnen weiterhin unsere Beratung und Unterstützung anbieten“, so Mai. Der Antrag könne mit einem vom Verein ausgestellten Vordruck kostenfrei beim Einwohnermeldeamt beantragt werden. „Auch Vereine, die noch keine Vereinbarung mit dem Jugendamt haben, können dies jederzeit nachholen“, so Mai.

Für Fragen steht die Kommunale Jugendpflegerin Claudia Mai von der Kommunalen Jugendarbeit (KoJa) Amberg-Sulzbach unter der Telefonnummer 09661/ 52858 oder per Mail an info@koja-as.de zur Verfügung.