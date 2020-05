Abschied für Kurt Seggewiß Amtskette wechselt zum neuen Bürgermeister der Stadt Weiden

Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hat am Donnerstag, 30. April, um 13 Uhr, nach zwölf Jahren Amtszeit die Amtskette an seinen Nachfolger Jens Meyer übergeben.

Weiden. „Ich habe das Amt des Oberbürgermeisters sehr gern ausgeübt und die Amtskette immer mit Würde und Demut getragen. Ich übergebe sie nun an Dich lieber Jens in der Gewissheit, dass Du sie mit der gleichen Würde weitertragen wirst“, so Kurt Seggewiß. Die Amtskette ist ein wertvoller Bestandteil der Amtstracht des Oberbürgermeisters und wird nur zu feierlichen und protokollgerechten Anlässen getragen. Sie legitimiert den Träger als ersten Bürger und Repräsentant der Stadt.

Kurt Seggewiß wünschte seinem Nachfolger Jens Meyer eine glückliche Hand. „Der heutige Tag bedeutet mir sehr viel. Gerne übernehme ich Verantwortung für unser schönes Weiden. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, in die ich ja bereits als Bürgermeister hineinwachsen konnte. Der Rat und die Expertise meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dabei für mich unverzichtbar“, so Jens Meyer.

Sowohl den scheidenden als auch den künftigen Oberbürgermeister begleiten die besten Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiden für ihren neuen Lebensabschnitt.