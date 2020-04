Mindestlohn zum April gestiegen 12,55 Euro ist neues Lohn-Minimum für Bauarbeiter im Kreis Schwandorf

Alle Hände voll zu tun: Trotz Corona verzeichnet die Baubranche volle Auftragsbücher und solide Umsätze. Jetzt profitieren auch die Handwerker. Im April ist der Mindestlohn für Maurer & Co. gestiegen. Foto: IG BAU

Maurer mit mehr Mindestlohn: Für die rund 1.800 Bauarbeiter im Landkreis Schwandorf gilt eine neue Lohnuntergrenze. Keiner, der in der Branche arbeitet, darf weniger als 12,55 Euro verdienen – 35 Cent mehr als bisher. Das macht ein Plus von rund 60 Euro am Monatsende.