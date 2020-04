Schoko-Lotto Bulmare und Wirtschaftsforum – 100 Tafeln Schokolade für BRK-Seniorenheim

Unter der Mund-Nase-Bedeckung zeigten sie ihr mit Abstand schönstes Lächeln: BRK-Heimleiter Peter Viehauser, City-Manager Wolfgang Dantl, Benedikt Göhr, Vorsitzender des Wirtschaftsforums, und Simone Seelos, kaufmännische Leiterin des Bulmare. Foto: Michael Hitzek

Süßer Gruß aus dem Bulmare an die Belegschaft des BRK-Seniorenheims: 100 Tafeln Schokolade mit Gewinnchance hat Simone Seelos, kaufmännische Leiterin des Wohlfühlbads, an Einrichtungsleiter Peter Viehauser überreicht. „Eine kleine Anerkennung für die besondere Leistung Ihres Personals in diesen besonderen Zeiten“, sagte Seelos.