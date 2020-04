Pandemie Internationaler Tag der Familie in Zeiten von Corona – „Elterntalk“ unterstützt Familien digital

Foto: 123rf.com

Genervte Kinder, die wenig raus dürfen und gestresste Eltern im Homeoffice. Die Doppelbelastung in Corona-Zeiten schafft in Familien Gesprächsbedarf. Zum Internationalen Tag der Familie am Freitag, 15. Mai, rückt die Kommunale Jugendarbeit (KoJa) des Landkreises Amberg-Sulzbach die Familien in den Fokus der Gesellschaft und bietet allen Eltern bereits ab dieser Woche eine besondere Unterstützung an: den „Elterntalk digital“.