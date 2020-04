158 Schilder an 44 Standorten Das neue Fußgängerleitsystem in Amberg wird installiert – inklusive Infotafeln an zentralen Ankunftsorten

Baureferent Markus Kühne, Oberbürgermeister Michael Cerny, Tiefbauamtsleiter Norbert Füger, Kultur- und Tourismusreferent Dr. Fabian Kern und Kulturamtsleiter Reiner Volkert an einem der neu installierten Wegweiser am Schlossgraben. Foto: Susanne Schwab/Stadt Amberg

Wie komme ich auf dem schnellsten Weg zum Marktplatz? Wo finde ich das Luftmuseum? Welchen Weg muss ich einschlagen, um zur Stadtbrille zu gelangen? Auf Fragen wie diese bekommen all jene, die sich nicht ganz so gut in Amberg auskennen und darum eine Orientierungshilfe benötigen, in Kürze auch ohne Smartphone oder Stadtplan eine rasche Antwort. Dazu werden in der Altstadt momentan die Schilder für das neue Fußgängerleitsystems aufgestellt.