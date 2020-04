Corona-Krise Bürgertelefon in Weiden mit neuen Besetzungszeiten

Foto: Gaj Rudolf/123rf.com

Ab Dienstag, 28. April, gelten für das Bürgertelefon der Stadt Weiden in der Oberpfalz neue Besetzungszeiten. Für Auskünfte zu nicht-medizinischen Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bürgertelefon künftig werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 0961/ 81 38 38 oder per Mail an bt@weiden.de zur Verfügung. An Feiertagen und am Wochenende ist das Bürgertelefon nicht besetzt.