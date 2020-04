Gutscheine gewinnen Zum Anbeißen – „Schoko-Lotto“ des Burglengenfelder Wirtschaftsforums startet

Mit einer besonderen Auflage des beliebten „Schoko-Lottos“ meldet sich das Wirtschaftsforum Burglengenfeld aus der „Corona-Pause“ zurück. Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro gibt es zu gewinnen. Und die „Ziehung der (Schoko-)Lottozahlen“ findet dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage als Live-Stream im Internet statt.

Burglengenfeld. Das „Schoko-Lotto“ des Wirtschaftsforums Burglengenfeld startet dieses Jahr am Montag, 27. April. „Wir nutzen gerade jetzt diese Gelegenheit, um Burglengenfeld als Einkaufs-Standort zu präsentieren“, sagt der Vorsitzende des Wirtschaftsforums, Benedikt Göhr. Vom 27. April bis zum 16. Mai bieten viele Betriebe die „Glücks-Schokolade“ der Confiserie Seidl aus Laaber an. Vom Verkaufspreis in Höhe von 2,50 Euro pro Tafel wandert je ein Euro in den „Lotto-Lostopf“. Bei insgesamt 1.000 Tafeln Schokolade sind so am Ende Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro zu gewinnen.

Neu ist in diesem Jahr die Staffelung der Gewinne: erster Preis 200 Euro, zweiter Preis 100 Euro, dritter Preis 50 Euro; dazu werden noch 26 Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro verlost. Die öffentliche Ziehung der Schoko-Lotto-Zahlen erfolgt am Samstag, 16. Mai, um 19 Uhr, mit Hilfe eines Glücksrades; sie wird auf der Facebook-Seite des Wirtschaftsforums Burglengenfeld im Live Stream übertragen und kann im Internet unter www.facebook.com geschaut werden. So hat jede Käuferin und jeder Käufer einer Lotto-Schokolade die Möglichkeit, die Ziehung der Schokolotto-Zahlen live zu verfolgen. „Vielleicht möchte der eine oder andere Burglengenfelder auch ganz einfach jemandem Danke sagen, der sie oder ihn aktuell besonders unterstützt“, so der Vorsitzende, „dafür wären die Tafeln des Schoko-Lottos jetzt das ideale kleine Geschenk!“

Das schokoladige Glückslos gibt es in den folgenden Geschäften: Biomarkt Burglengenfeld, Buchhandlung am Rathaus, Das Futterhaus, Der Buch- und Spielladen, EP: Schmeissner, Galileo Schreibwaren, Gärtnerei Fischer, Gasthof zu den Drei Kronen, Karl Mode, Karl & Co., Lautenschlager Fashion & Home, Lobensteiner Lifestyle Shop, Michaelas Beautystudio, Sonnen-Apotheke, Spielwaren Nußstein und im Toom-Baumarkt.