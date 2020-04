Feier muss ausfallen Gedenken – 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg

Foto: Ursula Hildebrand

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg wird die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, am 23. April , einen Kranz im Gedenken an die Opfer niederlegen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das Stille Gedenken in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ohne Publikum und weitere Feierlichkeiten stattfinden.